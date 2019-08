Dazu müssten sich alle Beteiligten zusammensetzen – was in der aktuellen Konstellation nicht möglich erscheint. Warum waren Sie schon so lange nicht mehr in München und auch nicht im Stadion?

Sie können sicherlich verstehen, dass ich nicht gerne irgendwohin gehe, wo ich nicht mit Anstand und Respekt empfangen werde. Mein Ziel war immer, 1860 besser zu machen. Irgendwann werde ich wieder kommen, aber die Zeit ist noch nicht reif. Zu einem Meisterschaftsspiel 2018 wollte ich einmal kommen und war kurz davor, hinzufahren. Aber meine Sicherheitsleute meinten, es sei zu gefährlich.

Auch die vom Präsidium ins Spiel gebrachte Kapitalerhöhung wäre angesichts der leeren Vereinskassen eine Option, die diskutiert werden muss. Sie haben Reisingers Angebot eines Gesprächs kürzlich als "vergiftetes Angebot" bezeichnet und das Thema für beendet erklärt.

Ich bin grundsätzlich immer bereit zu reden, aber: Reisinger hatte zwei Jahre Zeit, mich einzuladen oder zu besuchen. Das hat er aber nicht getan und kürzlich zudem Saki Stimoniaris als Gesprächspartner abgelehnt. Was glaubt er, wer er ist? Erst vor der Mitgliederversammlung, als Herr Reisinger für den Wahlkampf etwas liefern musste, kam die Anfrage zur Kapitalerhöhung.

Hauptsponsor "die Bayerische" hatte in einem AZ-Gespräch angedeutet, dass es ein interessiertes Konsortium gäbe.

Ich bin jedem Sponsor oder Geldgeber dankbar, der 1860 unterstützen möchte. Aber glauben Sie, dass "die Bayerische" dies aus reiner Nächstenliebe macht? Natürlich nicht. Das ist eine Versicherung, die durch ihr Sponsoring bekannter werden will. Das ist legitim, aber der Verein hat auch einen gewissen Marktwert. Ein Beispiel: VW zahlt Eintracht Braunschweig 1,5 Millionen Euro pro Jahr. Diese Summe ist für mich die Messlatte, vor allem weil der Standort München und die Marke 1860 besonders attraktiv sind. "Die Bayerische" bewegt sich unter diesem Preis. Dass ich damit unzufrieden bin, sollte jeder verstehen. 1860 braucht auch kein Konsortium, sondern leistungsstarke Unternehmen. Wenn diese da sind, bin ich bereit, die Kapitalerhöhung zum Wohle von 1860 zu diskutieren. Aber der Verein sollte auch endlich akzeptieren, dass der Kooperationsvertrag nicht anfechtbar ist.

Sprechen wir über Ihre Unterstützung: Sie haben kürzlich die Rückkehr von Timo Gebhart finanziert.

Ich kannte Bierofkas Plan. Timo war einer seiner Wunschspieler und umgekehrt gab es die Absicht, zu 1860 zurückzukehren. Ich hätte Daniel gerne mehr unterstützt, aber der Verein hat unseren Finanzierungsvorschlag leider abgelehnt. Bei 1860 wird immer so getan, als wären meine Darlehen giftig für den Verein. Wir haben einen mehr als fairen Zinssatz angeboten. Es geht mir nicht nur ums Geld, wie mir immer wieder vorgeworfen wird.

Nochmal zu Gebhart: Ist er Ihr Lieblingsspieler?

Alle Spieler von 1860 sind meine Lieblingsspieler, aber Timo Gebhart hat außergewöhnliches Können. Nicht umsonst lieben ihn die Fans. Der Verein wird viel Freude an ihm haben, wenn er gesund bleibt.

"Wollen bei 1860 wirklich alle aufsteigen?"

Ist Ihre Unterstützung dabei, wie Reisinger schrieb, als "erfreuliche Änderung der Finanzierungspolitik" zu verstehen?

Ich unterstütze 1860 immer, aber aktuell nur in einem überschaubaren Rahmen. Ich muss die Vermutung des Präsidiums dementieren, dass die Geschichte mit Gebhart eine Wende sei. Ist es als Investor nicht legitim, grundsätzlich Geld verdienen zu wollen? Auch "die Bayerische" hat nichts zu verschenken, denn ihr Darlehen ist mit einem hohen Prozentsatz verzinst. Ich finde es merkwürdig, dass darüber nie gesprochen wird, sondern immer nur über meine alten Darlehen.

Aufsichtsrat Karl-Christian Bay hat auf der Mitgliederversammlung erklärt, der Konsolidierungskurs des TSV 1860 sei "alternativlos"...

Nein, weil es immer eine goldene Mitte gibt. Der Verein jammert immer, dass er keine Einnahmen generiert. Andererseits unternimmt er nichts, um an die Geldtöpfe in der Zweiten Liga zu kommen. Wir würden dort rund 12 Millionen Euro aus dem TV-Vertrag bekommen. Das ist fast zwölfmal so viel, wie wir aktuell daran verdienen. Jetzt frage ich Sie: Wollen bei 1860 wirklich alle aufsteigen? Der Verein versteckt sich hinter einem unvernünftigen Konsolidierungskurs – wohlwissend, dass dieses Konzept niemals aufgehen wird.

Bierofka hat beklagt, bei Sechzig würden immer nur alle reden, aber keine Taten folgen lassen. Sie könnten ihm nach dem Gebhart-Deal ja noch einmal helfen und den gewünschten Stürmer spendieren.

Wissen Sie was? Das werde ich tun. Ich sage Ihnen hier und jetzt: Ich werde für die Verpflichtung dieses Spielers aufkommen. Bierofka hat für mich alles, um einmal ein so großer Trainer zu werden wie Jürgen Klopp. Neben seiner sportlichen Kompetenz ist er ein herzensguter, erfolgsorientierter und strebsamer Mensch. Ich mag seine Mentalität und daher will ich ihn nochmal unterstützen. Das sollten alle anderen auch tun. Vielleicht merken noch einige Menschen, dass ich nicht "der böse Onkel aus Abu Dhabi" bin, sondern ein Löwe mit Leib und Seele.

