Sie meinen die Organisation 'Pro1860', die Sie als Strippenzieher im Hintergrund ansehen. Haben Sie belegbares Material, dass man bei Sechzig gegen Sie vorgeht?

Natürlich gibt es belegbares Material von diversen Amtsträgern. Bei "Pro1860" und den dazu gehörenden kleinen Fangruppen wird wie in einer Sekte mit dem Motto gearbeitet: "Alle gegen Ismaik." In einer Mail von Dr. Markus Drees steht explizit die Formulierung "Nadelstichpolitik gegen H.I.". Wir brauchen dieses Thema aber nicht mehr aufzurollen. Das langweilt mich. Ich weiß, auf was manche der kreativen T-Shirt- und Schal-Produzenten hinauswollen: Die Trennung von Hasan Ismaik. Aber ich muss alle enttäuschen. Das wird nicht passieren. Die Anteile sind unverkäuflich, auch wenn immer wieder behauptet wird, ich hätte Interesse an einem Verkauf. Das ist seit Jahren eine politische Methode.