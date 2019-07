München - Wie die Stadtwerke München berichten, ist am Montagabend aufgrund eines technischen Defekts in zahlreichen Stadtteilen im Münchner Norden der Strom ausgefallen. Wie die Feuerwehr berichtete, gingen gegen 19.30 Uhr die ersten Meldungen ein. Die genaue Ursache war am Abend noch nicht bekannt. Der SWM Sicherheitsservice war vor Ort, um die Stromversorgung schnellstmöglich wieder herzustellen.