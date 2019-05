Stuttgart/München - Wegen "technischer Unregelmäßigkeiten" hat eine Lufthansa-Maschine ihren Flug von München nach Nantes in Frankreich abgebrochen - und ist in Stuttgart gelandet. Die Sicherheitslandung am Montagmorgen war nötig geworden, nachdem nicht näher beschriebene Unregelmäßigkeiten bemerkt worden waren, wie ein Sprecher der Airline auf Anfrage sagte.