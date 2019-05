SPD-Vorschlag: Stadt soll alle Kreuzungen untersuchen

Doch noch sind Kritiker mit vielen Kreuzungen in München sehr unzufrieden. So auch mit der an der Corneliusbrücke/Erhardtstraße, wo der tödliche Unfall passiert ist. Dort endet der markierte Radstreifen an der Ampel. "Für geradeaus fahrende Radler wurde keine Furt markiert, weder gestrichelt noch rot eingefärbt", kritisiert Andreas Groh, der Münchner ADFC-Chef. "Das ist an vielen Stellen noch so – und das ist ein Problem, weil Autofahrer und Lkw-Fahrer so nicht intuitiv sehen, dass dort viele Radler fahren."