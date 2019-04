Ab Ende des Jahres werden die neuen Anzeigen an 140 Haltestellen in die Wartehallen integriert. Die Vorläufer aus den 90er Jahren sind technisch veraltet und am Ende ihrer Lebensdauer angelangt, so die MVG. Auch das Hintergrundsystem zur Ansteuerung der Anzeiger wird erneuert. Bis Ende 2020 soll das Projekt abgeschlossen sein.