Teaser und Fotos sind da Netflix-Serie "Dark": Die zweite Staffel kommt im Juni

Zur Sommersonnenwende wird es wieder dunkel auf Netflix: Am 21. Juni geht die erfolgreiche deutsche Serie "Dark" in die zweite Runde, wie der Streamingdienst nun offiziell verkündet hat. Einen ersten Teaser-Trailer gibt es ebenfalls. Der deutet in gewohnt düsterer Optik an, dass die Zeit zurückgedreht werden könnte - und sich dadurch vielleicht doch alles anders entwickelt als in der ersten Staffel.