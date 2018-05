München - Peinliche Panne oder einfach ein Versehen? Auf der Seite des Deutschen Fußball-Bundes ist ein Poster mit einem 23-köpfigen WM-Kader in Gebärdensprache aufgetaucht. Darauf fehlen vom vorläufigen Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw, das sich derzeit in Südtirol auf die WM in Russland vorbereitet, Torwart Kevin Trapp, Jonathan Tah, Nils Petersen und Sebastian Rudy. Die vier Profis gelten als mögliche Streichkandidaten. Löw muss seinen Kader bis Montag benennen.