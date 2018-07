Team Wollersheim ist raus "Sommerhaus der Stars": Deshalb weint Bauer Uwe

Diese Bloßstellung tat weh: "Ich möchte nicht auf meine Nase und meine Zähne reduziert werden, sondern als ein normaler, durchschnittlicher Mann hier aus dem Haus gehen." Er sei in der Schule vor allem wegen seiner Nase gehänselt worden und habe deswegen entschlossen, keine Kinder zu bekommen, da diese mit großer Wahrscheinlichkeit vererbt würde. Am Ende waren Iris und Uwe aber wieder ein Herz und eine Seele. "Ich liebe dich", säuselte Iris ihrem Uwe ins Ohr, der ihre Liebkosungen schlussendlich wieder zuließ.

Das große Einparken

Dann war wieder Action angesagt: Die Damen mussten ihre Männer in eine Parklücke lotsen. Das Problem: Die Herren hinter dem Steuer eines Kleinwagens wurden zuvor die Augen verbunden, was zu ziemlichen Gefühlseruptionen führte. Auch Felix Steiner (33) und Micaela Schäfer (34) gerieten dabei aneinander, was Steiner dazu brachte, seiner Partnerin Vorwürfe zu machen: Es gehe ihr nur um sich selbst, nicht um die Sache. Micaela wies die Vorwürfe unter Tränen zurück: "Ich mache keine Micaela-Schäfer-Show, sonst hätte ich meine Titten gezeigt." Am Ende gewannen übrigens Elke (51) und Frank Fussbroich (50) und waren somit ebenfalls für die Nominierung gesperrt.

Dann kam es endlich zur großen Wahl: Wer musste als erster das RTL-Sommerhaus 2018 verlassen? Hierbei kristallisierte sich sofort ein Zweikampf zwischen den Büchners sowie Bert Wollersheim und seiner Bobby Anne Baker (48) heraus. Am Ende stand es 3:3-Unentschieden und so entschied das Abschneiden in den Challenges über den Verbleib in der Show: Dort war das Team Wollersheim im Verlauf der bisherigen Show schlechter und musste deswegen die Heimreise antreten. Der Kommentar von Bert zum verfrühten Aus: "Fahrt zur Hölle!"

