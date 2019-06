Team Ninja Warrior Germany,... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Star, Spielshow

Skirennläufer vs. Fußballprofi. Slalom-Ass gegen Mittelfeld-Stratege. Bayern vs. NRW. Weltmeister gegen Weltmeister! Felix Neureuther kämpft bei "Schlag den Star" gegen Christoph Kramer. In bis zu 15 Runden treten die beiden Weltmeister im direkten Duell gegeneinander an. Dabei geht es um Kampfgeist und Fitness, Köpfchen und Geschick, um Alles oder Nichts.