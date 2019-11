Uber kooperiert mit Kirchheimer Kommune

Im Ausland kooperiert Uber bereits mit Kommunen, etwa in Nizza, Ontario oder Florida. In Deutschland betritt der Konzern dagegen Neuland. Bislang bietet er seine Fahrdienste vorrangig innerstädtisch innerhalb von Großstädten wie München an. Man sei mit weiteren Gemeinden bundesweit im Gespräch, sagte Weigler. Mit welchen, dazu wollte Uber-Sprecher Tobias Fröhlich nichts sagen.