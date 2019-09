Bei einer Betriebsversammlung am Freitag im Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ), die in alle anderen Standorte übertragen wurde, sagte Zipse, dass in der Zentrale bis zu 6.000 Stellen wegfallen könnten. Vor allem Jobs in der Verwaltung will der Konzern nach AZ-Informationen reduzieren, mehr Arbeitsplätze sollen in Zukunftsfeldern wie der E-Mobilität hinzukommen.