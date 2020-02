Garmisch-Partenkirchen - Rund vier Monate nach dem Braunbären-Schnappschuss einer Wildtierkamera sind im südlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen Tatzenabdrücke im Schnee entdeckt worden. Ein Braunbär habe sie am vergangenen Wochenende hinterlassen, teilte das Landesamt für Umwelt am Montag mit. Die Fachleute vermuten, dass es dasselbe Tier ist. "Es ist nicht ungewöhnlich, dass Bären ihre Winterruhe kurzzeitig unterbrechen", teilte das LfU mit. In der Winterruhe fressen die Tiere in der Regel nichts.