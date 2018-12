Tatwaffe gefunden Bauchschuss an Weihnachten: Verdächtiger in Haft

Erlenbach - Weil er an Weihnachten in Erlenbach am Main auf einen Bekannten geschossen haben soll, ist ein 28 Jahre alter Mann verhaftet worden. Ein Ermittlungsrichter erlies inzwischen einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.