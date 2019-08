Tattoo mit Botschaft? Miley Cyrus: Neues Schlangen-Tattoo nach der Trennung von Liam

Laut dem Bericht des Magazins hat der 29-Jährige am Mittwoch in Los Angeles die Scheidungspapiere abgegeben. Als Grund habe er "unüberbrückbare Differenzen" angegeben. Am 10. August hatte das Paar nach sieben Monaten Ehe das Liebes-Aus bekanntgeben. Vor ihrer Hochzeit im Dezember 2018 hatten sie gut zehn Jahre lang eine On-Off-Beziehung geführt.