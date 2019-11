Tattoo-Künstlerin erinnert sich Britney Spears: Das steckte wirklich hinter ihrer Kahlrasur

Sängerin Britney Spears (37, "Baby One More Time") schien im Jahr 2007 auf dem Tiefpunkt ihrer Karriere angelangt zu sein. Sie steckte in einer schweren Krise, trauriger Höhepunkt war ihre radikale Kahlrasur. Die Bilder, in denen sich Spears selbst in einem Friseursalon in Los Angeles ihren Schädel rasierte, gingen um die Welt. Was steckte dahinter? Die neue TV-Doku "Britney Spears - Breaking Points", die am 3. November in Großbritannien ausgestrahlt wurde, klärt nun darüber auf.