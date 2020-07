"Tatort: Willkommen in Hamburg" Wunsch-"Tatort" am Sonntag: Erster Til-Schweiger-Krimi wird wiederholt

Er musste viel Kritik für seine ersten "Tatorte" einstecken - zu viel Action, zu viel Gewalt und Co. Doch die Zuschauerzahlen gaben Til Schweiger (56) recht. Bei seinem Auftaktkrimi "Tatort: Willkommen in Hamburg" (2013) schalteten am 10. März 2013 satte 12,57 Millionen ein - damals die höchste Zuschauerzahl einer "Tatort"-Folge seit knapp 20 Jahren. Und eben diesen erfolgreichen Krimi haben seine Fans nun auch wieder ins Programm gewählt. Im Rahmen der Sonntagskrimi-Sommerpause zeigt das Erste am Sonntag (2. August) um 20:15 Uhr die Wiederholung.