AZ-Interview zum München-"Tatort" Regisseurin Pia Strietmann: "Ich musste bei Null anfangen"

Strietmann: Der Realismus ist entscheidend

In anderen Filmen bilden Szenen mit einem Spezialeinsatzkommando den Höhepunkt, bei Ihnen sind die fast den ganzen Film mit dabei. Ging es ihnen um die Bilder oder wollten sie so realistisch wie möglich arbeiten?

Dies ist ja nicht nur mein erster "Tatort", sondern mein erster Krimi überhaupt als Regisseurin. Ich musste in der Vorbereitung bei Null anfangen, was die Vorgehensweise der Polizei angeht. Ich habe also mit einem gewissen Ehrgeiz gearbeitet, denn was mich als Zuschauer immer an Krimis stört, ist, wenn sie in der Darstellung der Polizeiarbeit wenig glaubhaft inszeniert sind. Wir haben im Vorfeld viel recherchiert. Wichtig war uns, die Geschichte so realitätsnah wie möglich zu erzählen - ohne jedoch an den brisanten Stellen von den tatsächlichen Einsatzstrategien zu viel zu offenbaren.