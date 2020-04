"Tatort" und "Lang lebe die Königin" Hannelore Elsner: Zwei Erstausstrahlungen zum ersten Todestag

Mit zwei Erstausstrahlungen gedenkt das Erste im Rahmen ihres ersten Todestages der am 21. April 2019 verstorbenen deutschen Schauspielerin Hannelore Elsner (1942-2019). Am Sonntag, 19. April 2020, läuft ab 20:15 Uhr "Tatort: Die Guten und die Bösen". Die Tragikomödie "Lang lebe die Königin" wird am Mittwoch, 29. April 2020, um 20:15 Uhr gezeigt. Online gibt es den Film aber bereits ab Mittwoch, 22. April 2020, zu sehen.