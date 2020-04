Tatort, Tonio & Julia, Tomb Raider, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochshow

Tim Mälzer und die deutschsprachige Kochelite gehen für den richtigen Geschmack erneut an ihre Grenzen. Im Wettstreit stellen sie sich unlösbaren kulinarischen Herausforderungen, um die Koch-Ehre zu verteidigen. Während auf Tim Mälzer die "Kitchen Impossible"-Box in Murska Sobota (Slowenien) und Gornji Podgradci (Bosnien & Herzegowina) wartet, bekommt Max Stiegl in Berlin und New York (USA) ein unbekanntes Gericht zum Nachkochen serviert.