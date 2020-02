Tatort, The Last Witch Hunter, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Ich hab im Traum geweinet, Krimi

Fasnet im Schwarzwald, Ausnahmezustand - auch für Kommissare. Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) lassen sich mitreißen, treiben durch Umzüge und Kneipen. Allerdings werden sie auch an einen Tatort gerufen: Philipp Kiehl, der seine Frau Elena (Bibiana Beglau) zu einer Schönheitsoperation in den Schwarzwald begleitete, liegt erschlagen in seinem Hotelzimmer. Den Abend seines Todes, so viel ist bald klar, verbrachte er mit Romy Schindler (Darja Mahotkin).