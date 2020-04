Tatort, Surrogates, Looper, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible - Die größten Ausraster, Kochduell

Seit der Pilotfolge 2014 wurde für "Kitchen Impossible" an mehr als 364 Tagen in 51 verschiedenen Ländern gedreht. Tim Mälzer stellte bisher 57 Mal fest: "Backen ist kein Kochen!". 347 Mal wurde "F*ckscheiße" gezählt. Die Cutter haben im Schnitt bislang 4.105 Tage an allen Folgen verbracht - das sind umgerechnet 11,2 Jahre. In "Kitchen Impossible - Die größten Ausraster" blicken Tim Mälzer und Tim Raue noch einmal gemeinsam auf die Highlights der bisherigen Staffeln zurück.