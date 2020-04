"Tatort"-Star im Interview Daniel Donskoy: Das ist seine liebste Quarantäne-Beschäftigung

Seine Pläne nach Corona

Zum Glück wird es auch eine Welt nach der Corona-Krise geben. Auf was sich der Schauspieler am meisten freut, wenn alles vorbei ist? "Ich möchte meine Familie in Israel und der Schweiz besuchen und bei 'El Reda' in Berlin libanesisch essen." Aber auch beruflich hat Donksoy schon Pläne geschmiedet - vor allem was seine Musik angeht: "Ich möchte neue Tracks veröffentlichen und mit der Tour-Planung für 2021 beginnen", blickt das Multitalent in die Zukunft.