Tatort, Schwartz & Schwartz, ... Krimi-Tipps am Sonntag

22:45 Uhr, 3Sat, Polizeiruf 110: Thanners neuer Job

So hat sich Kommissar Thanner (Eberhard Feik) die Arbeit in Berlin nicht vorgestellt. Von Duisburg an die Spree versetzt, wo er eine Arbeitsgruppe der Kripo leiten soll, geht es gleich am ersten Tag seiner Ankunft um Leben und Tod. Rechtsradikale Jugendliche haben eine Bank überfallen und die Kunden als Geiseln genommen. Hauptkommissar Fuchs (Peter Borgelt) lässt sich gegen die Geiseln austauschen. Die in die Enge getriebenen Jugendlichen schrecken auch vor Mord nicht zurück. Ein Amoklauf beginnt, bei dem Fuchs in Lebensgefahr gerät.