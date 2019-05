Tatort, Schimanski, Polizeiruf 110, ... Krimi-Tipps am Mittwoch

21:45 Uhr, WDR, Schimanski: Blutsbrüder

Horst Schimanski (Götz George) ist fuchsteufelswild. Ausgerechnet wegen einer so mickrigen Figur wie Maurice de Blanc will sich seine Freundin Marie Claire (Denise Virieux) von ihm trennen. Zur gleichen Zeit will Oberstaatsanwältin Ilse Bonner (Geno Lechner) ihn ein zweites Mal überreden, etwas für sie zu erledigen. Er soll - natürlich wieder inoffiziell - den Wirtschaftsverbrecher Mandel (Christoph Waltz), der wegen Kokshandel drei Jahre in Belgien absitzt, aus dem Knast abholen und nach Düsseldorf bringen, wo er eine Zeugenaussage zu einem nie aufgeklärten Mordfall machen will.