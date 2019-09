"Tatort"-Regisseur Piotr J. Lewandowski "Es ist schon eine ungewöhnlichere Geschichte"

Kreidekreise, dunkle Magie und Hexenjäger - im neuen "Tatort: Hüter der Schwelle" geht es mystisch zu. Gedreht hat den ersten SWR-"Tatort" der Saison Piotr J. Lewandowski. Für den 44-Jährigen ist der Film eine Premiere - es ist sein erster "Tatort". Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt er, was ihn an diesem Film gereizt hat, welche Herausforderungen es zu bewältigen galt und was er selbst von der Geschichte hält.