Tatort, Polizeiruf 110, ... Krimi-Tipps am Pfingstsonntag

Hat sich IT-Experte Sebastian Sandberg wirklich selbst von seinem Balkon gestürzt? Hinweise auf einen Mord finden Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) und Silke "Alberich" Haller (Christine Urspruch) in der Rechtsmedizin auf Anhieb nicht. Aber in der Wohnung des Toten gibt es Hinweise auf einen Einbruch. Dann will Frank Thiel (Axel Prahl) endlich mal ins Fitness-Studio, als sich Kollegin Krusenstern (Friederike Kempter) mit einem dringenden Einsatz meldet.