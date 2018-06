"Tatort"-Pause für die Serie "Babylon Berlin": Free-TV-Premiere Ende September

Nun ist es offiziell: Die deutsche Erfolgsserie "Babylon Berlin" feiert am 30. September ihre Free-TV-Premiere im Ersten (20:15 Uhr). Das gab der Sender am Donnerstag bekannt. Zum Auftakt werden drei Folgen am Stück gezeigt - und das zur "Tatort"-Primetime! Für die Premiere der preisgekrönten Serie pausiert das liebste Krimiformat der Deutschen für einen Sonntag. Die weiteren Folgen werden ab 4. Oktober immer donnerstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt, erst im Dreierpack, dann in Doppelfolgen. Insgesamt gibt es 16 Episoden zu sehen.