"Tatort: Niemals ohne mich" Köln-"Tatort": Was ist der Unterhaltsvorschuss?

Alleinerziehende können in Deutschland Unterhaltsvorschuss beim Jugendamt beantragen, wenn der Ex-Partner nicht für die Kinder aufkommt. Indem die Behörden die Zahlungen leisten, springen sie quasi ein. Zu einem späteren Zeitpunkt holen sie sich das Geld dann von dem säumigen Elternteil zurück. So zumindest der Plan. Denn nach Angaben des Bundesfamilienministeriums klappt das oft nicht. In rund 61 Prozent der Fälle bleibt der Staat auf den Kosten sitzen. Als Grund wird meist ein zu niedriges Einkommen der Ex-Partner angegeben.