Tatort, Neben der Spur, ... Krimi-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDFneo, Neben der Spur: Amnesie

Der Hamburger Psychiater Dr. Johannes "Joe" Jessen (Ulrich Noethen) traut seinen Augen kaum, als Vincent Ruiz (Jürgen Maurer) plötzlich völlig verzweifelt in seinem Garten steht. Er ist der Kommissar, der ihn noch vor einigen Monaten unbedingt des Mordes an zwei jungen Frauen überführen wollte. Doch Ruiz ist in ernsten Schwierigkeiten. Vor wenigen Tagen wurde er angeschossen und bewusstlos aus der Elbe gefischt, lag zeitweilig im Koma. Das Problem ist nur: Ruiz hat keinerlei Erinnerung an die fragliche Nacht, und die Ungewissheit treibt ihn schier in den Wahnsinn.