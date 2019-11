Tatort, Mord in Eberswalde,... Krimi-Tipps am Sonntag

Im "Tatort" (Das Erste) wird der Nachbar von Kriminalhauptkommissar Robert Karow tot aufgefunden. In "Mord in Eberswalde" (ONE) soll der Mord an zwei neunjährigen Jungen aufgeklärt werden und Tom Selleck versucht als "Jesse Stone" (ZDFneo) herauszufinden, wer seinen Freund töten wollte.