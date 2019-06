Tatort, Marie Brand, ... Krimi-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und das Mädchen im Ring

Ihr Fall führt die Kommissare Brand (Mariele Millowitsch) und Simmel (Hinnerk Schönemann) in die Welt der universitären Forschung und des Boxsports. Der junge Tarik Demir wird ermordet in einer Sporthalle aufgefunden. Es stellt sich heraus, dass Tarik, selbst leidenschaftlicher Boxer, als Psychologe und Trainer an einer Studie über aggressionspräventive Möglichkeiten des Boxsports arbeitete. Konnte einer der Probanden seine Aggressionen nicht länger im Zaum halten?