Tatort, Letzte Spur Berlin, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

21:45 Uhr, ZDFneo, Kommissarin Lucas: Kettenreaktion

In Regensburg werden kurz hintereinander eine Bank überfallen, eine Garage in die Luft gesprengt und die blutverschmierte Sporttasche des zwölfjährigen Moritz Kienle gefunden. In der Garage, die sich als Drogenlabor für Crystal Meth entpuppt, wird nicht nur eine verkohlte Leiche geborgen, es finden sich dort auch Banknoten aus dem Überfall. Die Ermittlung führt Kommissarin Lucas (Ulrike Kriener) zu Robert Kienle (Peter Schneider), dem Mieter der Garage, der zunächst unauffindbar ist. Ist er der Tote in der Garage?