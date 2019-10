Tatort, Letzte Spur Berlin,... Krimi-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Hitchcock und Frau Wernicke

Einsam lebt Irmgard Wernicke (Barbara Morawiecz) in einer kleinen Mietwohnung. Die betagte Rentnerin spricht mit ihren Wellensittichen, sieht fern und beobachtet die Fabriketage gegenüber. Eines Morgens geht bei der Mordkommission Frau Wernickes Hilferuf ein: Sie behauptet fest, im Haus gegenüber sei eine Frau ermordet worden. Ritter (Dominic Raacke) und Stark (Boris Aljinovic) sprechen mit der alten Dame und stellen wenig später erste Ermittlungen am vermeintlichen Tatort an - eine Leiche oder Spuren, die auf einen Mord hinweisen, existieren jedoch nicht.