Müssen Patienten Angst haben? Aus Sicht der Münchner Polizei ist es in ihrem Bereich nicht so, "dass es total viele solcher Fälle" gäbe, so Müller. Dennoch rät er Betroffenen, sich im Ernstfall an die Stationsleitung zu wenden und in jedem Fall Anzeige zu erstatten. Das Klinikum rechts der Isar teilt gestern auf AZ-Anfrage mit: "Im Jahr 2018 wurden sechs Fälle zur Anzeige gebracht, bei denen das Klinikum oder Mitarbeiter des Klinikums bestohlen wurden." Unter anderem Mobiltelefone, Laptops, Geldbeutel, aber auch ein Großgebinde Klopapier, zählt Sprecherin Eva Schuster auf. Wenn Patienten bestohlen werden, zeigten sie das in der Regel selbst an; deswegen liegen dem Klinikum keine Angaben vor, wie häufig das der Fall war.