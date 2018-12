Tatort, Komm, süßer Tod, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, WDR: Tatort: Platt gemacht

Die Kommissare Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Schenk (Dietmar Bär) müssen den Mord an einem jungen Obdachlosen aufklären. Offensichtlich ist der Drogenabhängige vergiftet worden. Ihre Ermittlungen führen die Kommissare in die Welt der Menschen am Rande der Gesellschaft. Neben Ballauf und Schenk ermittelt auch der Privatdetektiv Stefan Meutsch (Michael Schenk) im Milieu. Er sucht nach einem Obdachlosen, der in einem Fall von Vandalismus als Zeuge aussagen soll. Doch da geschieht ein zweiter Mord nach gleichem Muster. Ist hier ein Serientäter am Werk oder war es die Tat eines Trittbrettfahrers?