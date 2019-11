Tatort, Jesse Stone, Lotte Jäger, ... Krimi-Tipps am Sonntag

21:35 Uhr, ZDFneo, Lotte Jäger und das tote Mädchen

Der Sturz an einer Rolltreppe führt hin zu dem Mordfall Birgit Wachowiak im Jahr 1988 im Schloss Hubertusstock am Abend einer "Diplomaten-Jagd". Für den Tod der 20-Jährigen saß ein junger Mann im Gefängnis, und wie er immer beteuerte, unschuldig. Lotte Jäger (Silke Bodenbender), Oberkommissarin in einer auf ungelöste Altfälle spezialisierten Mordkommission in Potsdam, stößt auf internationale Jagdgesellschaften mit dubiosen Ritualen. In der Gemengelage von Freundschaft und Diplomatie versucht sie zusammen mit ihrem "Ossi-Kollegen" Schaake (Sebastian Hülk), die wahren Täter noch ausfindig zu machen.