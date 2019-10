Tatort, Jesse Stone, ... Krimi-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDFneo, Jesse Stone: Death in Paradise

Die Leiche eines schwangeren Mädchens treibt im See. Wurde es getötet, um einen Kindesmissbrauch zu vertuschen? Ein weiterer Fall für Polizeichef Jesse Stone (Tom Selleck). Ein Ring, der in der Nähe des Opfers gefunden wird, führt Stone an eine Privatschule im Umkreis. Offenbar handelt es sich bei der Leiche um Billie Bishop, die vor Kurzem der Schule verwiesen wurde.