München - Wie die Bundespolizei berichtet, versuchte ein 42-jähriger Deutsch-Rumäne am Samstagabend in einem Supermarkt am Hauptbahnhof Ware zu entwenden. Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann dabei, wie er sein Diebesgut in einen Rucksack steckte und erkannte in ihm einen Verdächtigen, der bereits am 9. Januar etwas gestohlen haben soll.