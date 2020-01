Vermeiden lassen sich (Familien-)Dramen, in dem die Eltern ihre Kinder von Anfang an bei der Nutzung des Smartphones begleiten. "Eine Vertrauensbasis auf beiden Seiten ist ganz wichtig. Eltern müssen ganz klar die Kinder über die Gefahren, die im Internet lauern aufklären, und ihnen verdeutlichen, dass es ihnen wichtig ist, dass weder sie als vor dem Gesetz Verantwortliche, als auch ihre Kinder nicht in problematische Situationen kommen möchten", betont Werner Mendler. Um auf Nummer sicher zu gehen, schade es nicht, die Chat-Verläufe regelmäßig im Blick zu haben und genau hinzuschauen, was die Kinder mit dem Smartphone so treiben.

Polizei Landshut leistet Aufklärungsarbeit

Mitte November 2019 hat die Kripo Landshut niederbayernweit an allen Schule die Plakataktion "Dein Smartphone, Deine Entscheidung" gestartet, die sich speziell an Jugendliche richtet. Dabei macht die Polizei deutlich, dass unter 14-Jährige zwar noch nicht bestraft werden können, aber aufgrund des Besitzes entsprechender Darstellungen eine von mehreren Straftaten begehen. Die direkte Folge: Die entsprechenden Smartphones stellt die Polizei sicher, löscht alle darauf gespeicherten Dateien und zerstört gegebenenfalls die Geräte. "Anschließend wird eine Synchronisation mit dem Cloudspeicher durchgeführt. Die Daten in der Cloud werden mit dem Gerät abgeglichen. Dadurch werden die Daten in der Cloud ebenfalls gelöscht", fügt Werner Mendler hinzu.

Und auch wenn unter 14-Jährige noch nicht strafmündig sind, so bleibt der Vorfall gespeichert. "Sollte sich der Jugendliche später etwas zu Schulden kommen lassen, gilt er als Wiederholungstäter, was sich negativ auf das Strafmaß auswirken kann", betont der Kripo-Chef. Auf der sicheren Seite sei man in jedem Fall, wenn man Dateien mit sexuellen, kinderpornografischen oder brutalen Gewalt-Darstellungen sofort löscht beziehungsweise so schnell wie möglich die Polizei informiert.

