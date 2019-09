"Tatort: Falscher Hase" Katharina Marie Schubert überzeugt als scharf-schießende Ehefrau

Das ist der Ausgangspunkt für die Liebesgeschichte, die der Frankfurt-"Tatort" erzählen will und in der vor allem Schubert mit ihrer schauspielerischen Leistung überzeugen kann. Ihre Figur schwingt den Film über hin und her zwischen kaltblütiger Mörderin, liebevoller Ehefrau mit Vorliebe für deftige Hackbratenvariationen und verzweifelter Versicherungsbetrügerin. Immer scheint Biggi Lohmann kurz vor dem Ziel zu sein - nur um dann an einem neuen Hindernis fatal zu scheitern.