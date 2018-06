Tatort, Einsatz in Hamburg, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

21:55 Uhr, ZDFneo, Einsatz in Hamburg: Tödliches Spiel

Gerhard Wunder wurde in seiner eigenen Apotheke ermordet. In Verdacht gerät die Angestellte Silke Stahl (Paula Birnbaum). Ihr Chef drohte ihr mit einer Kündigung, weil sie öfters zu spät kam. Die junge Frau bekommt jedoch ein Alibi von ihrer Halbschwester Naomi (Féréba Koné). Doch dann stirbt auch Naomi. Die Polizei schaut sich Silkes Umfeld genauer an. Diese arbeitet zusätzlich in einer Bar. Als Jenny Berlin (Aglaia Szyszkowitz) sie dort mit der Kündigung konfrontieren will, bekommt sie einen heftigen Streit des Geschäftsinhabers Horst Brandes (Dietmar Bär) mit seinem Sohn Kevin (Rick Okon) mit...