Tatort, Ein starkes Team, ... Krimi-Tipps am Sonntag

21:45 Uhr, ZDFneo, Kommissar Marthaler - Ein allzu schönes Mädchen

In seinem dritten Fall sieht sich Kommissar Marthaler (Matthias Koeberlin) mit einem Serienmörder konfrontiert. Die Suche nach dem Täter gestaltet sich als Wettlauf mit der Zeit. Der erste Tote ist ein Mann, der seinen Junggesellenabschied mit Freunden feierte. Als man seinen Freund ebenfalls tot auffindet, gerät der Trauzeuge in Verdacht. Doch welches Motiv sollte dieser haben? Als Marthaler endlich einem Verdächtigen auf der Spur ist und ihn festnehmen will, stürzt sich dieser kurzerhand vor den Augen des Kommissars in einem Frankfurter Einkaufszentrum in den Tod.