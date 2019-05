Tatort, Die Tote im Moorwald, ... Krimi-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDFneo, Bella Block: Mord unterm Kreuz

Pastor Justus Bauernfeind wird von seiner Haushälterin unter merkwürdigen Umständen tot aufgefunden. Bella Block (Hannelore Hoger) recherchiert zusammen mit ihrem Assistenten Martensen (Devid Striesow). Die Ermittlungen führen in das Umfeld des christlichen Johannes-Internats in Hamburg. Der Tote hatte früher die Leitung des Internats inne. Bella Block stößt auf unglaubliche Geschichten über die Erziehungsmethoden christlicher Institutionen in den 1960er- und 1970er-Jahren.