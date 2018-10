Tatort, Die Frau aus dem Moor,... Krimi-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDFneo, Der Kommissar und das Meer: Der Wolf im Schafspelz

Das Ehepaar Staudacher könnte unterschiedlicher nicht sein. Nelli (Marlene Morreis) will in den Vorstand ihrer Gemeinde im bayerischen Voralpenland, Matthias (Florian Stetter) sorgt sich um den Naturschutz im Land. Als Matthias Staudacher am See eine Moorleiche findet, versucht er, dem tragischen Schicksal der Toten auf die Spur zu kommen - eine kriminalistische Reise beginnt, die ihn bis ins 19. Jahrhundert zurückführt. Währenddessen brechen zwischen ihm und Nelli alte Verletzungen auf. Das Paar kann seine tiefgreifende Entfremdung nicht länger leugnen.