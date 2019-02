Tatort, Der Tote am Strand,... Krimi-Tipps am Sonntag

21:45 Uhr, ZDFneo, Der Tote am Strand

Fast 15 lange Jahre lang hat Rosa (Silke Bodenbender), Anfang 30, ihre Familie nicht gesehen. Damals ist sie in die Staaten geflüchtet, weit weg von der Ostsee und vom Vater. Der hat ihr das nie verziehen und meidet seither jeden Kontakt. Zu seinem Geburtstag kommt Rosa zurück. Es drängt sie nach einer Aussprache mit ihm. Noch ist Rosa aber nicht bereit, sich sofort nach ihrer Ankunft mit ihrer Familie zu konfrontieren. Sie hat die Ostsee vermisst und fährt an den Strand. Dort sieht Rosa auch ihren Vater. Er sitzt in seinem Strandkorb - erschossen.