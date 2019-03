Tatort, Der Kommissar und das Meer, ... Krimi-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDFneo, Der Kommissar und das Meer - Unter Männern

Per Holmqvist ist seit dem letzten Jagdausflug mit seinen besten Freunden Lars, Ingvar und Magnus wie ausgewechselt. Aber warum? Was ist bei dem Jagdausflug vorgefallen? Nicht einmal über die Nachricht der Schwangerschaft seiner Frau Johanna kann Per sich freuen - er scheint zutiefst verängstigt. Doch was in den Wäldern Schwedens bei der Elchjagd mit seinen Kumpels vorgefallen ist, will er nicht preisgeben. Als Robert (Walter Sittler) die Männer in Pers Restaurant befragt, merkt der Kommissar schnell, dass deren Aussagen abgesprochen sind. Durch Gespräche mit Ingvars und Lars' Ehefrauen erfährt er dennoch vom Camping-Ausflug der Männer und folgt der Spur in die schwedischen Wälder. In einem ansässigen Gasthof erfährt er, dass, zeitgleich mit den Männern, eine junge Backpackerin dort auf Urlaub war.