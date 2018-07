Tatort, Das Duo, ... Krimi-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDFneo, Das Duo: Der Sumpf

Marion (Charlotte Schwab), Viktor (Peter Prager) und Clara (Lisa Martinek) verbringen das Osterfest in einem kleinen Nordseedorf. Die ländliche Idylle wird zerstört, als in der Nacht ein junges Mädchen, Irena Walters, erschlagen wird. Der beschauliche Ort entpuppt sich als Drogensumpf. Für die Jugendlichen - darunter Irenas Freundin Lisa Ottrop (Vijessna Ferkic) - ist der Rauschgiftkonsum ein geeignetes Mittel, der kargen und öden Alltagswelt zu entfliehen. Immer mehr erhärtet sich der Verdacht, dass der Mord an dem jungen Mädchen indirekt mit den Drogendelikten in Verbindung steht.