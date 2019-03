Tatort, Barnaby,... Krimi-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Drei tote alte Damen

Inspector Barnaby (John Nettles) besucht seine Lieblingstante Alice Bly (Phyllis Calvert). Die alte Dame verbringt nach langer Krankheit ein paar Wochen der Rekonvaleszenz in der Seniorenresidenz "Lawnside". Alice erzählt ihm beunruhigt, dass in den zurückliegenden Tagen mehrere alte Damen gestorben seien, die für einen natürlichen Tod noch viel zu rüstig waren. Sie sorgt sich auch um ihre eigene Gesundheit. Barnaby findet schnell heraus, dass sie alle kurz vor ihrem Tod ihr Testament geändert haben und will der Sache auf den Grund gehen.