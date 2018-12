Tatort, Barnaby, ... Krimi-Tipps am Montag

21:45 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Ein mörderisch guter Song

Am Tag des Little Crosby Folk Festivals wird der Gründer Toby Winning ermordet. Die Umstände erinnern an einen Song des legendären Sängers Johnny Carver. Der Mord an ihm wurde nie aufgeklärt. Zuvor hatte Toby alle damit schockiert, das Festival nach London zu verlegen. Die Stadt lebt gut von der Legende Carver. Viel zu verlieren hat zum Beispiel Frank Wainwright (Clarke Peters) mit seinem Pub, in dem die Künstler aufgetreten sind. Barnaby (Neil Dudgeon) taucht tief ein in die jahrzehntealte Geschichte des Festivals und deckt Geheimnisse auf, die jemand um jeden Preis hüten will.